«З ним, як за кам’яною стіною»: Аліна Гросу чуттєво звернулася до головного чоловіка в своєму житті

Співачка Аліна Горосу, яка нещодавно двічі виграла в лотерею в США, чуттєво звернулася до головного чоловіка у своєму життя. Вона привітала з днем народження свого батька Михайла.

«Я вдячна татові абсолютно за все! За його підтримку, виховання, поради, за те, що він в мене є. З ним, як за кам'яною стіною. Він з тих чоловіків, за якими не страшно ніщо, на нього завжди можна покластися, але я намагаюсь не перекладати на нього свої проблеми і всі моменти вирішувати самостійно, але я знаю, що в мене є тато і мені спокійніше на душі від цього», — привітала Аліна батька.

В якості подарунка співачка презентувала новий кліп «Батьки».

«У світі є дуже багато пісень про кохання, але немає про велику любов до батьків. Цією піснею я дуже хочу підтримати всіх, хто втратив рідних та тих, кого вимушено розділила відстань. Хочу підштовхнути кожного слухача ще більше цінувати родину і не боятися говорити найближчим, як вони їх кохають», — прокоментувала роботу артистка.

Трек записували на відомій американській студії, де свої хіти створювало багато світових артистів. Кліп знімали просто на телефон.

Зі своїми рідними Аліна бачиться рідко. Зі своїм татом вона бачилась майже півроку тому, коли приїздила в Україну.

«Дуже сумую. Але хочу отримати цінні знання з акторства і якнайшвидше повернутися до рідної України. Загалом навчання в американських школах акторства триває два роки, але я обрала більш прискорену програму навчання. Адже, мені є чим займатися і як розвиватися в нашій країні, тому вже скоро я повернусь додому», — запевнила Гросу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Макс Барських випустив новий альбом україномовних пісень, переклав свій хіт «Тумани».

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