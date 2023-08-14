Розважалася на концерті Меладзе разом з росіянами: Лізу Ющенко заскочили на вечірці в Монако

Якщо Машу Єфросініну за українську позицію заочно арештували в росії, її рідна сестра Ліза Ющенко живе в Москві, мовчить про війну і насолоджується життям.

Колишню дружину сина третього президента України застали на вечірці у Монако, де вона розважалася з росіянами, говориться в сюжеті ТСН.

Колишня невістка третього президента України та її подруги відвідали виступ Валерія Меладзе, який продовжує виступати в росії та більше не говорить про війну в Україні. Разом із подругами вона зайняла столик біля сцени. За інформацією видання, вартість такого місця становить від 950 до 1200 євро (38−48 тис. грн).

Крім Валерія Меладзе, який на початку повномасштабного вторгнення намагався висловлювати проти війни в Україні, але так і не назвав росію агресором, на вечірці в Монако також засвітилися «Міс росія-2016» Анастасія Полхова, дружина пітерського чиновника Ксенія Костіна, російська гімнастка Кароліна Севаст'янова, яку свого часу нагороджував Путін.

Сама Ліза війну в рідній країні також не висвітлює. Лише 24 лютого 2022 року на її сторінці в Instagram з'явилася картинка у кольорах українського прапора та напис «Stop war in Ukraine». Зараз же акаунт недоступний для українців.

Як відомо, Ліза Ющенко була дружиною Андрія Ющенка з 2009 до 2012 року. У їхньому шлюбі народилася дочка Варвара, яка нині живе з матір'ю. У 2014 році, коли росія вторглася в Україну, сестра Маші Єфросініної стала дружиною російського бізнесмена Сергія і переїхала до нього в Москву. Разом вони виховують сина.

Нагадаємо, ще одна колишня українка MARUV, яка нині теж стала росіянкою, випустила трек під новим ім’ям та нарвалась на критику українців.

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