«Щоб не кортіло місцевій шоблі навіть думати роти відкривати»: Машу Єфросініну заочно арештували в росії

Українську телеведучу, блогерку та волонтерку Машу Єфросініну, яка розповідала про складні стосунки із сестрою, яка мешкає в Москві, заочно арештували в россії. Таке рішення ухвалив суд країни-агресора.

Марія лише поглузувала з цього та зазначила, що нарешті оцінили її діяльність. Єфросініна каже, що й надалі не припинятиме свою діяльність, говоритиме на всіх можливих майданчиках про війну, про «знищення українського народу кривавим режимом плєшкі з бункеру».

«Вчора натрапила на комент: «Та що там Єфросиніна робить окрім того, що пи. дить?» І якщо наша фейсбук спільнота невпинно мене сношає (там, насправді взагалі не важливо, скільки і що ти робиш), то в мордорі так звані «органи» розгледіли в моїх вербальних актах загрозу їх «великій імперії «та злочин, який тягне на уголовну справу та, увага, «заочний» арешт!», — написала Марія.

А далі додала російською, щоб бути зрозумілою і для тих, хто радії такому рішенню суду:

«Молю, „заочно арестовали“! Это чтобы что? Чтобы содрогнулась новая жопа киркорова, чтоб не повадно было местной шобле даже думать рты открывать?».

Раніше російський суд виніс вирок журналісту Олександру Невзорову, блогеркці Ніці Білоцерковській, а нещодавно до списку додали продюсера Олександра Роднянського.

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