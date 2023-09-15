Випив шість кухлів пива і скуштував смажених ковбасок: принц Гаррі весело відсвяткував день народження

Принцу Гаррі сьогодні виповнюється 39 років, але він вирішив відсвяткувати свій день народження вчора, так як в його розкладі з'явився вільний час. Святкування відбулося в Німеччині, куди принц прибув на цьогорічні «Ігри нескорених».

Герцогиня на трибуні Ігор

Вечірку на честь свого свята Гаррі влаштував у Дюссельдорфі, запросивши на неї дружину та членів своєї команди, яка супроводжує принца у поїздці, пишуть британські ЗМІ.



В якості місця для свята син Чарльза обрав не ресторан, а пивну Im golden Kessel, яка знаходиться біля готелю, де Гаррі зупинився з Меган Маркл. Власниця закладу Тея Унгерман була шокована, коли до неї з'явилися такі несподівані гості. На щастя, їй вдалося швидко прийти в себе і гідно прийняти колишніх членів королівської родини.

Зокрема, Тея розпорядилася, щоб гостей обслуговував голова штату офіціантів, який працює у закладі вже 38 років. А кухарі отримали розпорядження зробити все можливе та неможливе, щоб VIP-клієнти залишилися задоволеними.

Принц з персоналом пабу

На радість власниці пивної, все пройшло без неприємних інцидентів. Принц з герцогинею скуштували типові страви німецької кухні на кшталт смажених ковбасок і сардельок з тушкованою капустою, запивши їх неабиякою кількістю пива. Особливо відзначився принц: він випив цілих 6 кухлів. В результаті Гаррі, який був дуже «напідпитку», виглядав цілком задоволеним. Однак Меган не цілком поділяла його почуття, хоч і намагалася на честь дня народження Гаррі не надто явно це демонструвати.

За словами приятельки герцогині, Меган серйозно турбується про свого чоловіка, адже в молодості він мав проблеми з алкоголем. Гаррі нерідко бачили в нічних клубах, де він «відривався на повну». Так, у 2012-му його зняли в Лас-Вегасі, коли принц, який добряче перебрав алкоголю, вирішив пограти в більярд на роздягання. Коли фото з'явилися у пресі, то спалахнув сильний скандал.

Нагадаємо, що у Дюсельдорфі Меган Маркл і принц Гаррі зупинилися в номері за 2500 доларів за ніч.



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