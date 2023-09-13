Меган Маркл тримала за руку: на «Іграх нескорених» парамедик «Тайра» зустрілася з принцом Гаррі та його дружиною

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл під час спортивних змагань «Ігри нескорених 2023» у Дюссельдорфі зустрілися з українським парамедиком та волонтером Юлією «Тайрою» Паєвською.

Про це пише видання «КП в Україні».

Зокрема, під час відкриття герцог Сассекський публічно звернувся до Юлії Паєвської. Під час промови Гаррі сказав: «Хочу скористатися можливістю відзначити збірну України й, зокрема, одну особливу людину — Тайру. Думаю, я ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини, ніж ви. Ви втілюєте справжній дух України та Нескорених. Я радий вас бачити й відчувати вашу енергію особисто, адже нам вас не вистачало минулого року».

Згодом папараці зняли, як Меган тримала «Тайру» за руку в момент, коли вони прямували на захід. Через пошкоджену ногу Паєвська була на інвалідному візку.

Несподівана зустріч

А у соцмережі глядачі поділилися відео, на якому «Тайра» у залі для глядачів розмовляє з принцом Гаррі.

Great to see some of the competitors from #HeartOfInvictus at @InvictusGamesDE. Both Kasper Holm Henriksen, captain of Team Denmark, and @Taira_Paievska of Team #Ukraine were spotted at the Opening Ceremony. #IG23 pic.twitter.com/fz4W8Yu8I4 September 10, 2023

Журналісти пояснюють, що Паєвська мала брати участь у торішніх змаганнях, але на той час перебувала у полоні. Тому організатори нинішнього українського відбору включили її до складу команди на «Іграх нескорених» у 2023 році.

Як відомо, Юлія Паєвська — спортсменка, понад 20 років займається айкідо та пауерліфтингом. У 2018 році вже брала участь в «Іграх нескорених» у Сіднеї, де здобула золото у змаганнях з плавання та бронзу зі стрільби з лука. У 2020-му була єдиною жінкою у національній збірній України на «Іграх нескорених» у Гаазі.

«Тайра» з початку вторгнення росії перебувала у Маріуполі, рятуючи цивільних та військових, поранених під час обстрілів. У березні 2022 року потрапила в полон, де провела три місяці.

Що ж до благодійної місії принца Гарі у Дюсельдорфі, то цього разу вона ознаменувалася ще й футбольним матчем за участі міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

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