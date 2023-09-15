«Із цим Усик не справляється»: Ф'юрі дивно пояснив своє небажання битися з українським чемпіоном

Непереможний британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом WBC, заявив, що спеціально зірвав переговори про об'єднавчий бій з українцем Олександром Усиком, який захистив титули WBA Super, WBO, IBO та IBF у битві з Денієлом Дюбуа, оскільки даний поєдинок не приніс би йому багато грошей.

«Я не зацікавлений у бою з Усиком, він маленький український бомж, — наводить слова Циганського короля видання Daily Mail. — Це все, що він для мене значить. Жодного інтересу до об'єднання поясів дивізіону в мене немає. Це л. йно для мене нічого не означає. Усі ці розмови про об'єднання тощо для мене дійсно нічого не значать. Я шукаю найбільший гонорар, а Усик із цим не справляється. Він просто іноземець, який погано розмовляє англійською, тому бій із ним важко продати».

Нагадаємо, що Ф'юрі замість об'єднавчого бою з Усиком вирішив провести виставковий поєдинок за правилами боксу з легендою ММА та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Бійці зустрінуться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Щодо українця, то дата наступного бою нашого співвітчизника, як і суперник, поки що невідомі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний супертяж із Хорватії після ефектної перемоги нокаутом кинув виклик Усику.

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