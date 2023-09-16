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Спорт

Знамениту фігуристку, яка підтримує росію, позбавили громадянства Литви: з-за порєбріка вже лунають прокляття

9:38 16 вересня 2023
Маргарита Дробязко

Титуловану ексфігуристку, призерку чемпіонатів світу та Європи 51-річну Маргариту Дробязко, яка мешкає в росії, позбавили громадянства Литви, повідомляє Delfi. Раніше футболіста з російським паспортом не пустили до Шотландії на матч Ліги чемпіонів.

Відповідний указ за рекомендацією комісії у справах громадянства підписав президент країни Гітанас Науседа. Дробязко дісталося за «публічне висловлювання підтримки росії», яка є «ворожою державою стосовно Литви, держав Євросоюзу та їхніх союзників».

Зазначимо, що уродженка москви Маргарита Дробязко з 1992 року виступала за Литву, а 1993-го за заслуги в галузі спорту як виняток отримала громадянство цієї держави. У парі зі своїм чоловіком Повіласом Ванагасом фігуристка 13 разів ставала чемпіонкою Литви та п'ять разів брала участь в Олімпійських іграх. З 2007 року Дробязко бере участь у спортивних шоу в росії. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну вона не стала відмовлятися від виступів, зокрема, у льодових шоу Тетяни Навки, дружини прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова.

Тетяна Навка та Маргарита Дробязко

До речі, минулого року Дробязко, мати якої народилася в Україні, та Ванагас рішенням президента Литви було позбавлено державних нагород — лицарських хрестів ордена Великого князя Гедиміна.

З партнером та чоловіком Повіласом Ванагасом

Зрозуміло, що позбавлення Дробязко громадянства Литви викликало за порєбріком хвилю обурення. Зокрема, це розлютило відомого тренера з фігурного катання Тетяну Тарасову, котра давно відома як один з «пропутинських ротів».

«Їм треба соромитися того, що вони зробили. Хто захоче жити в такій країні, де людину ось так можуть позбавити громадянства? Ніхто, будь вони прокляті. Маргарита Дробязко потрібна всьому світу, вона може працювати в усьому світі. Це високий професіонал, весь світ її знає за прізвищем, ім'ям та по батькові. І навряд чи хтось запам'ятав, з якої вона країни», — цитує Тетяну Тарасову пропагандистське інформаційне агентство ТАРС.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії на віцечемпіонку Олімпійських ігор з фігурного катання Наталію Забіяко повісили тавро зрадниці.

Фото ріа «Новості»

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