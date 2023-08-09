Давай, до побачення: футболіста з російським паспортом не пустили до Шотландії на матч Ліги чемпіонів

27-річний півзахисник швейцарського «Серветта» Гаель Ондуа, який виступав на ЧС-2022 у бутсах із прапором росії, отримав відмову у в'їзді до Шотландії на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Рейнджерс».

Уся справа в тому, що етнічний камерунець з 9 років проживав у росії (його батько був працівником посольства Камеруну в рф) та має подвійне громадянство, у тому числі й паспорт недокраїни, через що йому й було відмовлено у в'їзді до Шотландії.

«Гаеля Ондуа позбавили поїздки до Глазго, — повідомив напередодні поєдинку офіційний сайт „Серветта“, до якого футболіст перейшов кілька тижнів тому, 20 липня, з німецького „Ганновера“. — Йому досі не видано візу британською владою. Гравець відсутній у поїздці до Глазго. Значних зусиль, зроблених понад два тижні тому клубом та його гравцем, зокрема у співпраці з Шотландською футбольною асоціацією, виявилося замало. Клуб шкодує про цю ситуацію й підтримує свого гравця та команду, якій через неспортивні причини доведеться виступати без важливого гравця».

Що ж, доведеться Гаелю та його клубу, за який той уже встиг зіграти 3 матчі (1 у чемпіонаті Швейцарії та 2 у кваліфікації Ліги чемпіонів), звикати до того, що паспорту з двоголовою куркою тепер ніде не раді. І, напевно, Ондуа тепер неодноразово подумає, перш ніж робити необдумані вчинки — як, приміром, розміщувати прапор рф на своїх бутсах, нехай і поруч із рідним камерунським.

Додамо, що матч «Рейнджерс» — «Серветт» пройде 9 серпня в Глазго, поєдинок-відповідь відбудеться 15 серпня в Женеві. Переможець цього протистояння побореться за вихід до групового турніру Ліги чемпіонів із найсильнішим у парі ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Штурм» (Австрія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній клуб Реброва вигнав тренера-росіянина після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів.

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