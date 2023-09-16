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Шоу-бізнес

Учасник «Холостячки-2» наважився на болісну операцію після весілля

10:28 16 вересня 2023
Роман Свечкоренко

Учасник реаліті-шоу «Холостячка 2» Роман Свечкоренко, який зіграв весілля наприкінці літа, наважився на операцію — йому пересадили волосся.

На своїй сторінці в Instagram він показав, як зараз виглядає, розмістивши кілька постів, а також невелике відео.

«Надутий ельф», — так охарактеризував себе Роман Свечкоренко.

Його фоловери по-різному поставилися до нового образу і того, що він зважився на операцію.

До речі, нещодавно на таку саму операцію зважився ведучий кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який показав, як відбувався процес, та поділився своїми відчуттями.

Фото із соцмереж

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