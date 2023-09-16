Експеримент вдався: у мережі показали фото російського ракетного корабля, підбитого у Чорному морі новим українським дроном

Біля окупованого росією Криму, де днями було завдано точного удару по доках із десантним кораблем та підводним човном ворога, український морський дрон пошкодив російський ракетний корабель «Самум».

Про це «Українській правді» розповіли джерела в СБУ, чий дрон «Морський малюк» поцілив у задню праву частину «Самума» неподалік входу до Севастопольської бухти.

Стверджується, що корабель отримав значні пошкодження та втратив хід. Його буксирували на ремонт «з великим диферентом на корму та креном на правий борт».

Зазначається, що для атаки на ракетний корабель використали експериментальний зразок морського дрону, який здатний працювати у шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль досягала 1,5 — 2 м.

У мережу виклали фото буксирування «Самума».

Тим часом видання defence-ua.com пише, що російський ракетний корабель «Самум» відноситься до проекту 1239, у росії є лише два такі кораблі — вони входять до складу Чорноморського флоту рф. У росії заявляли, що ці кораблі на повітряній подушці є «есмінцями за рівнем вогневої потужності», хоча й мають габарити малих ракетних кораблів. Вони озброєні 8 пусковими установками під протикорабельні ракети П-270 «Москіт» та однією 76-мм артустановкою.

Нагадаємо, що 14 вересня СтратКом ЗСУ повідомляв про удар по двох патрульних кораблях проекту 22160 типу «Василь Биків» окупаційного флоту росії в південно-західній частині Чорного моря.

Фото з мережі

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