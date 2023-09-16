«Шукати не будуть»: Сашко Положинський потрапив у неприємну історію у Києві (фото)

Відомий український музикант Олександр Положинський, який захищає Україну на фронті, розповів у Facebook, що невідомі розбили скло в його автомобілі. Він показав фото, на якому зафіксовано скляні уламки в салоні машини.

«Розбили скло в авто. Очевидно, в комендантську годину чи перед нею», — написав музикант.

Положинський у коментарях відповів, що інцидент стався у столиці й розповів, що автомобіль — не військовий.

Судячи з усього до поліції музикант не звертався. «Якщо нічого не вкрали — шукати не будуть», — припустив воїн, якою буде відповідь правоохоронців. За словами Положинського, така неприємність з ним відбувається не вперше. Вже тричі ушкоджували музикантові автомобіль.

У 2017 році до машини Сашка Положинського залізли злочинці та вкрали багато цінних і не дуже речей: «штучки» для камери GoPro, окуляри Ray-Ban, тактичну аптечку та багато іншого. Сталося це під час гастролей гурту «Тартак» у Львові.

Нині Олександр дає концерти, але вкрай рідко й лише у столиці. «Виступаю зараз нечасто і лише у Києві, але як є можливість — намагаюся не втрачати. Хоч і складно поєднувати зі службою, але кому зараз легко», — розповідав нещодавно він в Instagram.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві нарешті спіймали серійного палія автомобілів військових.

Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

37

Читайте нас у Facebook та Instagram