У Кельні пограбували музей: викрадено унікальні експонати на мільйон євро

У Німеччині відбулося чергове гучне пограбування музею. Як уже повідомляли «ФАКТИ», нещодавно суд виніс вироки членам банди, яка вкрала десятки казково дорогих експонатів зі скарбниці «Зелене склепіння» у Дрездені. Не всі з них вдалося повернути. А тепер жертвою злочинців став Музей східноазіатського мистецтва у Кельні.

Загальна вартість вкраденого становить за найскромнішими оцінками не менше мільйона євро. Злочин було скоєно вночі 13 вересня. Як повідомляють ЗМІ, близько півночі охоронець музею почув підозрілий шум біля входу і побачив двох чоловіків, що тікають. На їхній слід досі не вийшли, поліція шукає свідків злочину.

Директор музею Шао-Лан Хертель провів інвентаризацію. За його словами, викрадено китайські вази, тарілки та чашки, що датуються XVI — XIX століттями. Це надзвичайно цінні вироби з порцеляни.

У кельнському музеї зберігається одна з найбільших у Європі колекцій творів мистецтв з Китаю, Кореї та Японії, включаючи фарфорові вироби.

Поліція з'ясувала, що грабіжники розбили вночі вікно, що виходить на паркування, і через нього проникли до виставкових залів. Легкість, з якою їм вдалося це зробити, ставить під сумнів надійність системи безпеки музею, включно з сигналізацією.

Слідство поки не повідомляє, чи працювали сигналізація та відеоспостереження, чи зловмисникам вдалося їх відключити. Таке вже проробляли грабіжники, проникаючи до інших музеїв у Німеччині. Наприклад, торік у Римсько-кельтському музеї у Манхінгу (Баварія) злочинці перерізали оптиковолоконні кабелі, щоб відключити систему сигналізації. Після цього вони спокійно винесли 483 золоті монети, датовані приблизно 100 роком до н.е.

Що стосується пограбування в Кельні, то поліція має прикмети грабіжників. Одному з них від 25 до 30 років, у нього було довге до плечей волосся та бейсболка. Іншому — близько 40−50 років, а в руках у нього був сірий квадратний рюкзак, подібний до тих, які використовують служби доставки їжі.

Поліція вважає, що грабіжники діяли на чиєсь замовлення. Продати викрадену з музею порцеляну буде складно. Існує не так багато людей, які знаються на цьому і готові заплатити.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що шедевр голландського художника Франса Халса вартістю 18 млн доларів вкрали з музею в Нідерландах вже втретє.

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