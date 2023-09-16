Громадяни України, які повертаються з-за кордону, можуть розраховувати на виплаті для ВПО від держави. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коментуючи питання відновлення виплат ВПО.

«Ми проводили нараду 12 вересня і власне готуємо зміни до постанови № 709, які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15−30 днів, це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити. А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави», — повідомила Верещук, додавши, що постанову ухвалять до кінця вересня.

Також віцепрем'єр-міністр відзначила, що наразі кількість людей, які втратили виплати ВПО, досить незначна.

«Національна сервісна служба за першу декаду вересня провела 1531 перевірку фактичного місця проживання ВПО і як результат цих перевірок — 80% зберегли свої виплати», — повідомила Верещук.

Як писали «ФАКТИ», днями Верещук заявила, що соціальні виплати переселенцям та мешканцям тимчасово окупованих територій будуть переглянуті.

Фото Мінреінтеграції

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