У Чехії продовжать тимчасовий захист для біженців та сприятимуть їх добровільному поверненню в Україну

Громадяни, які втекли з України, проти якої росія розв'язала війну, ймовірно, матимуть шанс продовжити своє тимчасове перебування у Чехії. Поправка до закону lex Ukraine, яка буде обговорюватися урядом країни 13 вересня, передбачає продовження строку захисту до кінця березня 2025 року. Водночас у пропозиції загалом йдеться про те, що українським біженцям, які вирішать повернутися на Батьківщину, попри війну, держава допоможе.

Якщо уряд Чехії ухвалить таке рішення, то Міністерство внутрішніх справ, згідно з пропозицією, забезпечуватиме відшкодування певних витрат, пов'язаних з поверненням біженців до України. Уряд також встановить максимальний розмір фінансової допомоги для сприяння добровільному поверненню.

Передбачається, що українські біженці зможуть звернутися за такою допомогою лише один раз, і зробити це вони зможуть не пізніше, ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії для тимчасового захисту, тобто практично до кінця наступного року. Якщо українці захочуть отримати довгострокову візу в Чехії пізніше, то вони повинні будуть спочатку повернути половину допомоги, наданої їм для повернення в Україну.

«Навіть якщо ситуація в Україні не є задовільною та ми не можемо очікувати швидкого завершення війни, доречно пропонувати допомогу людям, які все ще зацікавлені в самостійному поверненні. Чинні правила добровільного повернення, передбачені законом „Про перебування іноземців“ та Законом „Про тимчасовий захист“, не є задовільними. Тому буде створена окрема спеціальна програма для допомоги у поверненні. Вона ще не створена, і в ній будуть встановлені точні параметри допомоги у поверненні, а уряд Чехії прийме рішення про її активацію», — сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в інтерв'ю iDNES.cz.

Наразі біженцям надається тимчасовий захист до кінця березня наступного року. Якщо вони захочуть продовжити його, їм потрібно буде зареєструватися в електронному вигляді до 15 березня 2024 року, а також записатися на особистий візит до офісу Міністерства внутрішніх справ. Це потрібно буде зробити до кінця вересня наступного року, щоб отримати відповідну візову наклейку. Біженці мають право на державне медичне страхування протягом п'яти місяців після прибуття в країну, але тільки діти, студенти та пенсіонери старше 65 років або ті, хто не знайшов роботу і зареєструвався в управлінні. В іншому випадку медичне страхування оплачує їхній роботодавець або вони повинні платити за нього самостійно.

«ФАКТИ» також повідомляли, що українським біженцям, які стали батьками в Польщі, виплатять по тисячі злотих.

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