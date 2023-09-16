Банкова використовує заборонені у війну мітинги, щоб позбавити громади коштів з військового податку: думка політолога

Мітинги, які проходили у п’ятницю у Львові і в суботу — у Києві, на тлі повітряної тривоги, не забороняли, тому що Банкова була зацікавлена у цих акціях. Адже це були мітинги на підтримку ініціативи влади позбавити громади «військового» ПДФО. Про це заявив у своєму телеграм-каналі політичний експерт Олексій Голобуцький.

«П'ятниця — Львів. Субота, ранок — Київ. Мітинг. На фоні мітингу лунає повітряна тривога. Загроза балістики. Зокрема тому у війну подібні акції заборонені законом. Але сьогодні можна. Бо влада зацікавлена. Банкова планує використати мітинги людей в декількох містах, щоб позбавити громади коштів від військового податку (ПДФО), який йде в місцеві бюджети», — написав Голобуцький.

Експерт прогнозує, що після мітингів «за вказівкою проведуть обшуки в меріях, скоріше за все, за сфабрикованими справами обшукають оточення Кличка, Садового та інших мерів. Потім, за класикою, все це покажуть по телемарафону. Після цього проведуть голосування в раді 20 вересня: гроші, які заробляють громади депутати передають в центр».

Голобуцький наголошує, що заради грошей з ПДФО влада ризикує життями сотень українців.

«Окрім того, що західні партнери скажуть про згортання децентралізації та узурпацію центром коштів, які заробляють громади, є ще моральний аспект. Влада спокійно ризикує життями сотень українців заради грошей, заради ПДФО», — зазначає експерт.

Він також підкреслює, що трагедія в Чернігові не змусила владу зробити висновки.

«Ще вчора обіцяли зробити висновки з трагедії в Чернігові, коли місяць назад військова адміністрація зібрала масовий захід і туди прилетіли ракети, загинули люди. Але чиновники залишилися працювати. Тому що, скільки б не гинуло людей, чиновники завжди залишаються» — резюмує Олексій Голобуцький.

Фото: wikimedia.org

158

Читайте нас у Facebook та Instagram