Кримський міст обов’язково підірвуть: мольфар розповів, як це станеться

Ненависний багатьом українцям Кримський (Керченський) міст, через який окупанти перекидають з рф на фронт підкріплення, буде неодмінно зруйнований українськими військовими.

Про це в етері ICTV заявив мольфар і таролог Макс Гордєєв, передає «Апостроф».

За словами Гордєєва, Кримський міст обов'язково впаде, оскільки на енергетичному рівні його вже більше не існує. Однак коли саме це відбудеться, Гордєєв не сказав.

«Це буде поступово. Але буде дуже сильний вибух, що змінить абсолютно все — 100%. Хлопці зараз розробляють план і як це буде. Хоч вони його і відбудовують постійно, але нашими військовими буде знищено Кримський міст», — зазначив експерт.

За його словами, міст від’єднається енергетично від нашої країни й одразу ж усім стане краще.

Зазначимо, що про руйнацію мосту на тонкому плані говорять і інші екстрасенси та тарологи.

Також Максим Гордєєв навів прогноз для українців до кінця поточного тижня.

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