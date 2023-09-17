37.65 / 38.35 40.45 / 41.25
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українські бійці відправили до пекла більше 500 окупантів: в Генштабі підрахували втрати ворога за добу

9:02 17 вересня 2023
На передовій

Завдаючи ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, російський ворог не припиняє вогню і на лінії зіткнення. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники продовжують утримувати угруповання військ прикриття державного кордону та проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, при цьому ворог безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

На Мар’їнському напрямку зафіксовано 11 невдалих спроб ворога витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по пунктах управління, та 12 — по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а ще 5 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітно-ракетних комплекси «Бук-М1» та 5 артилерійських засобів противника.

За даними Генерального штабу, загальна цифра втрат окупантів за добу виглядає так:

  • особовий склад — ліквідовано ще 530 осіб;
  • танки — 4 одиниці;
  • бойові броньовані машини — 4 одиниці;
  • артилерійські системи — 15 одиниць;
  • РСЗВ — 2 одиниці;
  • засоби ППО — 2 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 одиниці;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 12 одиниць;
  • спеціальна техніка — 5.

Нагадаємо, що нині експерти не виключають можливості розгортання Північною Кореєю за російські гроші масового виробництва озброєння для загарбницької армії рф.

15

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Машини на вулиці

Невбиваємі: чільна п`ятірка кросоверів із дизельними двигунами, які можуть працювати «вічно»

Знаки зодіаку

Скорпіонам не варто ризикувати грошима, а Козерогам випаде шанс для кар'єрного зростання: гороскоп на тиждень 18 — 24 вересня 2023 року

Пуски ракет здійснювалися з території рф

Тривожна ніч в Україні: в Одесі лунали вибухи, над Дніпропетровщиною збили ракету

обшук

Обшук у Шуфрича: у нардепа знайшли заборонену символіку росії, ворожі нагороди та кітелі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту