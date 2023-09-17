Українські бійці відправили до пекла більше 500 окупантів: в Генштабі підрахували втрати ворога за добу

Завдаючи ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, російський ворог не припиняє вогню і на лінії зіткнення. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники продовжують утримувати угруповання військ прикриття державного кордону та проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, при цьому ворог безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

На Мар’їнському напрямку зафіксовано 11 невдалих спроб ворога витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по пунктах управління, та 12 — по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а ще 5 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітно-ракетних комплекси «Бук-М1» та 5 артилерійських засобів противника.

За даними Генерального штабу, загальна цифра втрат окупантів за добу виглядає так:

особовий склад — ліквідовано ще 530 осіб;

танки — 4 одиниці;

бойові броньовані машини — 4 одиниці;

артилерійські системи — 15 одиниць;

РСЗВ — 2 одиниці;

засоби ППО — 2 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 одиниці;

автомобільна техніка та автоцистерни — 12 одиниць;

спеціальна техніка — 5.

Нагадаємо, що нині експерти не виключають можливості розгортання Північною Кореєю за російські гроші масового виробництва озброєння для загарбницької армії рф.

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