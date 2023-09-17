Тривожна ніч в Україні: в Одесі лунали вибухи, над Дніпропетровщиною збили ракету

В ніч на 17 вересня росіяни знову атакували територію України. Вони запустили ракети з Каспію та дрони зі сторони Чорного моря. Близько 4:50 повітряна тривога була оголошена в Києві, а згодом і по всій території України. Ворожі ракети спочатку прямували в напрямку Кременчука та Умані, де нині перебуває велика кількість іноземних паломників, однак потім змінили курс на Одеську область, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Один з вибухів пролунав близько 06:07 в Одесі, повідомило «Суспільне».

В місті та області була оголошена повітряна тривога, Повітряні Сили попереджали про небезпеку ударів ракетами та дронами-камікадзе.

«Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!» — написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

А спікер Одеської ОВА Сергій Братчук поінформував, що в місті працюють сили ППО.

Також ракетної атаки зазнала Дніпропетровщина: там під час ракетної атаки російських окупантів ППО збила ворожу крилату ракету.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Чиновник зазначив, що цей ранок був тривожний і для області, і для всієї країни.

«Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном», — розповіли в ОВА.

Своєю чергою голова обласної ради Микола Лукашук уточнив, що вночі війська рф випустили по Україні крилаті ракети з Ту-95мс (що злетіли з аеродрому «Оленья»).

«Одну з ракет збили над Дніпропетровщиною наші Повітряні Сили. Дякую захисникам неба з ПвК «Схід», — написав Лукашук у Telegram.

Крім того, російські окупанти цієї ночі обстрілювали Нікопольський район з артилерії. Під удари противника потрапила Покровська сільська громада, по якій загарбники випустили понад півдесятка снарядів.

«Якої шкоди завдано, нині з'ясовують. Втім, головне, люди цілі», — додав чиновник.

Нагадаємо, що російські окупанти, реагуючи на атаки «невідомих безпілотників» на території рф, як змогли, перезавантажили свою систему ППО.

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