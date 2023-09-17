«Жодна російська машина не в’їде до Польщі»: Варшава запроваджує нові санкції

Польща забороняє в'їзд в країну автомобілів з російськими номерами, заявив глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський. Після публікації 8 вересня директив Європейської комісії про заборону в'їзду в Європейський Союз автомобілів, зареєстрованих в росії, заборона на польському кордоні вводиться в дію з 17 вересня, заявив Камінський на пресконференції, пише dorzeczy.pl.

За його словами, «це означає, що жоден легковий автомобіль, зареєстрований в росії, не зможе в'їхати на територію Польщі».

Російські вантажівки вже підпадали під цю заборону.

«Зараз ми закриваємо це питання. Жоден російський автомобіль не в'їде до Польщі», — підкреслив він.

Відомо, що заборона стосується всіх автомобілів, незалежно від того, чи використовуються вони в комерційних цілях, чи в приватних, незалежно від того, чи є власник автомобіля росіянином чи іноземним громадянином. Глава МВС зазначив, що «це ще один елемент санкцій, накладених на росію та її громадян у зв'язку з жорстокою війною в Україні» і «з огляду на те, що російська держава зараз є загрозою міжнародній безпеці».

Європейська комісія раніше вже публікувала роз'яснення про те, що громадяни росії більше не можуть в'їжджати до ЄС на автомобілях з російськими номерами. Однак це рекомендація щодо тлумачення чинного законодавства, і рішення про набуття нею чинності залежить від позиції влади відповідної країни ЄС. Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія вже заборонили автомобілі з російськими номерами. Єдиною європейською країною, де все ще можна їздити на машині з російськими номерами, є Норвегія. Країна не є членом Європейського Союзу, але входить до Шенгенської зони. Норвегія має прикордонний перехід з росією в Мурманській області.

Раніше Єврокомісія дала роз'яснення щодо заборони ввезення на територію Євросоюзу росіянами низки товарів та деяких особистих речей.

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