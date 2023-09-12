Автомобіль заберуть, труси залишать: у ЄС роз'яснили обмеження на ввезення речей із росії

Єврокомісія дала роз'яснення щодо заборони ввезення на територію Євросоюзу росіянами низки товарів, деяких особистих речей, а також автомобілів на реєстрації в рф.

Як пише ВВС, роз'яснення знадобилися після того, як у Німеччині почали арештовувати машини з російськими номерами, а інші країни задумалися, чи це правда малося на увазі, коли вводилися санкції проти кремля.

«Санкції не змінилися — як була заборона на імпорт, так і залишилася. Перелік не змінився, і так, у ньому є автомобілі», — заявив представник ЄК на брифінгу і додав, що санкції повинні застосовуватися суворо, уточнивши, що це «рекомендація Єврокомісії».

У роз'ясненнях з того, що потенційно може торкнутися людей, а не бізнесу, були згадані лише ікра (не можна ввозити), машини та ювелірні прикраси. Про золоті каблучки та кульчики було сказано, що санкції не поширюються на все, що ввозиться для особистого користування, а не на продаж.

В Єврокомісії зазначають, що рішення про вилучення того чи іншого товару або предмету приймає влада країни ЄС, на територію якої в'їжджає громадянин росії.

«Мета санкцій не змінилася — позбавити кремль коштів на війну. Одяг на людині навряд чи вважатиметься спробою обійти санкції. Це просто здоровий глузд, — зазначили в Єврокомісії. — А ось дорогий автомобіль — вже інша справа».

Нагадаємо, що в Мін'юсті США заявили, що шукають можливості передати Україні заарештовані активи російських олігархів із американських санкційних списків. Йдеться про суму близько мільярда доларів.

Фото Pixabay

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