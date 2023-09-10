Автомобілі з російськими номерами більше не впустять до Європи

Євросоюз, який після початку широкомасштабної агресії росії в Україні вводив проти країни-агресорки різні пакети санкцій, обмежив ввезення з рф на свою територію низки товарів, незалежно від мети їхнього використання та терміну перебування у ЄС.

Посольство росії у Фінляндії вже попередило співвітчизників, що це стосується і автомобілів (із загальним числом місць менше 10) на російській реєстрації. Громадянам рф радять «утриматися від поїздок до Фінляндії на автомобілях з російськими реєстраційними знаками».

Як пише ВВС, Європейська комісія пояснила, що в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих у росії, розцінюватиметься як заборонений імпорт, незалежно від того, як використовується автівка: в особистих чи комерційних цілях.

Також громадянам країни-агресорки заборонено ввозити на територію ЄС товари та речі, імпорт яких з росії до Євросоюзу заборонено. Це може стосуватися, зокрема, таких особистих речей, як смартфони, комп'ютери, а також шкіряні та хутряні вироби.

Росіянам також заборонено ввозити золоті прикраси російського походження та вивезені з росії після 22 липня 2022 року. Водночас, заборона не поширюється на золоті прикраси для особистого користування фізичних осіб, які подорожують країнами ЄС, доти, доки прикраси належать цим особам і не призначені для продажу.

Нагадаємо, що в санкційні списки США потрапило багато російських олігархів. Їхні активи за кордоном становлять близько мільярда доларів — американський Мін'юст шукає можливість передати кошти Україні.

Фото Pixabay

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