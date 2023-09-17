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Пугачова розлютилася: стало відомо, як кіркоров ледь не закрутив роман з відомою співачкою із Києва

13:04 17 вересня 2023
Архівне фото Пугачової з кіркоровим

На початку 2000-х «поп-король», тоді ще зовсім не безглуздий путініст пилип кіркоров був одружений на Примадонні. Однак сім'я не завадила йому зацікавитися однією з своїх колег, яка народилася в Україні.

Співак-путініст зараз

Її ім'я стало відоме громадськості у березні 2023 року, пише видання МК.

На одному з концертів виконавець завів мову про почуття до співачки, яка на той час була одружена з Ігорем Ніколаєвим. Йшлося, звичайно, про Наталю Корольову. З'ясувалося, що у минулому між артистами «проскочила іскра».

Наташа Корольова з чоловіком

Тільки ось дружина Кіркорова була не в захваті від того, що відбувається. Особливо Пугачова розлютилася, коли пилип бедроросович одного разу виніс «русалку» на сцену на плечах. До речі, далі дружби стосунки зірок так і не зайшли.

«Ми, будучи цнотливими та вірними половинками своїх половинок, дали собі різко… І все обмежилося лише гарним виходом на сцену. Нам за це було згодом. Відірвали голову на все життя. Мстять і досі!» — цитує співака видання.

Нагадаємо, раніше кіркоров із сумом зізнався російським журналістам, що не спілкувався з Аллою Пугачовою вже п'ять років.

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