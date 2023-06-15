Досі кохає? Путінський блазень кіркоров вперше за довгий час заговорив про Примадонну

Самозваний «поп-король», а заодно і путінський лизоблюд філіп кіркоров давно не спілкувався з російською пресою, тому коли він з'явився на ганебному заході під назвою «Петербурзький міжнародний економічний форум» (де з гостей були тільки терористи-таліби та зрадники-колабораціоністи з окупованих рф областей України), до нього відразу підбігли любительки сенсацій.

Спочатку 56-річний співак зрадів цьому і почав розповідати про свій незвичайний костюм — до чорного класичного піджака та штанів були прикріплені паперові літачки. Це вбрання доповнило білий капелюх.

«Це єдиний такий костюм у світі, — запевнив Кіркоров. — Останній витвір геніального Вірджила Абло, креативного дизайнера компанії „Луї Вітон“. Спочивай зі світом, генію!»

Але потім представники преси почали задавати виконавцю хіта «Зайка моя» питання про від'їзд у еміграцію його колишньої дружини Алли Пугачової, про ставлення кіркорова до сильних почуттів між нею та Максимом Галкіним — адже відома співачка не побоялася кинути «сите життя» у рф і почати все з нуля у новій для себе країні, в іншому мовному середовищі.

Любовний "тракутник"

Після таких запитань «філя» похмуро помовчав, а потім вичавив з себе: «Чудова співачка Алла Пугачова, Це легенда нашої країни. Я знаю, що вона поїхала. І мені більше нічого не відомо. Ми не спілкуємося понад п'ять років».

Як відомо, нинішній чоловік Примадонни Максим Галкін у вересні минулого року потрапив до «чорного списку» путінських рашистів. В травні він подав позов до міністерства юстиції рф з вимогою зняти цей статус, проте Замоскворецький районний суд москви, куди представники шоумена подали документи, відхилив це прохання.

Але невгамовні журналісти знову намагались дізнатись, як Пилип відноситься до гумориста.

«Мене найменше у житті цікавить статус Максима Галкіна, — заявив Кіркоров. — Мене цікавить лише мій статус … А от що там робить Максим Галкін — мене взагалі не цікавить».

«А ви Аллу Борисівну досі кохаєте?» — задали йому питання.

Архівне фото

У відповідь «зайка» зробив незрозумілий жест рукою і забрався геть.

Нагадаємо, раніше хейтери співачки розганяли в ЗМІ фейк про смерть їхньої спільної з Кіркоровим дитини.

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram