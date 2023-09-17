Середня зарплата в Україні зросте до 30 тисяч грн: в Кабміні спрогнозували термін

Кабінет Міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Вона досягне майже 30 тисяч гривень у 2026 році.

Про це говориться в проєкті бюджету на 2024 рік (зареєстрований за № 10000).

Згідно з документом, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме:

2023 рік — 18 118 гривень (зростання на 22%),

2024 рік — 21 852 гривень (+20,6%),

2025 рік — 25 645 гривень (+17,4),

2026 рік — 29 625 гривень (+15,5%)

При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції, навпаки, буде знижуватися:

2023 рік — 16,0%,

2024 рік — 9,8%,

2025 рік — 9,8%,

2026 рік — 6,2%.

Таким чином, уповільнення інфляції призведе до зростання і реальних зарплат.

Нагадаємо, згідно офіційних даних, реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни. У черні 2023 року зарплата склала 16 012,38 гривень. Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень. Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Раніше «ФАКТИ» писали, якими будуть пенсії та «мінімалка» у 2024 році.

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