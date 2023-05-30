Торкнеться практично кожного: українцям обіцяють масштабне підвищення

Міністерство економіки надало Мінфіну свої рекомендації щодо розміру мінімальної заробітної плати на 2024 рік — її пропонується підвищити з нинішніх 6700 до 7651 грн, тобто на 951 грн. Про це повідомили у Федерації профспілок з посиланням на підсумки засідання спільної робочої комісії.

Також пропонується встановити розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС у розмірі 3443 грн. (нині цей показник становить 2893 грн, він не змінювався з грудня 2021 року).

Наразі Мінекономіки перебуває в процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період. Процес має бути завершено до 19 червня, аби Мінфін встиг здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків.

Нагадаємо, що у червні українські пенсіонери, які продовжують працювати, отримають доплати до пенсії. Надбавка становитиме від 100 до 1 500 гривень.

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