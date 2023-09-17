37.60 / 38.35 40.39 / 41.24
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Позитивна динаміка: в НБУ пояснили, чому змінилися ціни на продукти

16:37 17 вересня 2023
овочі

Всупереч прогнозам та сподіванням бізнесу, темпи річної інфляції в Україні несподівано сповільнилися з 11,3% до 8,6%. Це спричинено зниженням цін на овочі та фрукти з нового врожаю, але це не остаточна причина такої позитивної динаміки.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції в серпні 2023 року.

Швидкість зростання цін виявилася істотно нижчою за траєкторію прогнозування в «Інфляційному звіті» за липень поточного року, і це спровоковано високим обсягом пропозицій сирих харчових продуктів, зокрема овочів та фруктів із нового врожаю — темпи зростання вартості такої «сировини» стрімко впали до 3,4% в річному вимірі (р/в).

Зокрема, овочева агропродукція подешевшала на 25,7%, завдяки розширенню кількості пропозицій — просіла вартість овочів у споживчому наборі, а також баштанних культур, внаслідок сприятливих погодних умов і нарощування сільгоспвиробництва в деяких регіонах. При цьому перестали дорожчати й алкогольні напої, що не пов’язано з «новим урожаєм», а спричинено лише уповільненим зростанням виробничих витрат на тлі тиску з боку «тіньового бізнесу».

«ФАКТИ» писали про подорожчання газу для автомобілів. До кінця вересня поточного року автогаз може подорожчати ще приблизно на 2 грн за літр.

30

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тигр

Левам — прибуткові ідеї, Водоліям — вдалі поїздки, Тельцям — романтичні відносини: гороскоп на день Тигра-Манікюрника

Архівне фото Пугачової з кіркоровим

Пугачова розлютилася: стало відомо, як кіркоров ледь не закрутив роман з відомою співачкою із Києва

Карти Таро

Шанс змінити життя на краще: які знаки Зодіаку казково розбагатіють на наступному тижні

Машини на вулиці

Невбиваємі: чільна п`ятірка кросоверів із дизельними двигунами, які можуть працювати «вічно»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту