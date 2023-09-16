Газ для автомобілів виріс у ціні і дорожчатиме ще: експерти назвали причину та дали прогноз

Ще влітку цього року в Україні повернулися до довоєнних ставок ПДВ та акцизів на пальне, що вплинуло на його вартість. Торкнулося це й скрапленого газу, який за перші два тижні вересня на західному кордоні в середньому подорожчав на 114 доларів за тонну, що еквівалентно 2,8 грн за літр.

Як зазначає today.ua, за цей же період українські оператори роздрібного паливного ринку підняли ціни на пальне для автомобілів із ГБО (газобалонним обладнанням) у середньому на 1,08 грн за літр. Різниця складає 1,7 гривень — саме на стільки автогаз може подорожчати найближчими днями.

Втім, констатується, що ціни піднімаються повільнише через те, що у операторів роздрібного паливного ринку ще є достатньо запасів зрідженого газу. Але зростання цін не зупиниться.

Так, експерт Артем Куюн із консалтингової компанії «А-95» вважає, що до кінця вересня поточного року автогаз може подорожчати приблизно на 2 грн за літр. Адже закупівельні ціни на кордони зростають.

Наразі середня ціна автогазу становить 25,06 гривень за літр. Найдорожче паливо для автомобілів з ГБО продають у Донецькій області (26,17 грн за літр), Херсонській області (25,46 грн за літр) та Чернігівській області (25,32 грн за літр). Найдешевше автогаз коштує в середньому у Київській (24,59 грн/літр) та Вінницькій (24,70 грн/літр) областях.

Нагадаємо, що раніше засновник мережі АЗС «Прайм» та експерт ринку автомобільного палива Дмитро Леушкін не виключав, що до осені вартість бензину в Україні може зрости до 60 гривень за літр, але ці прогнози наразі поки що не справдилися.

Фото з мережі

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