В Україні подорожчають найпопулярніші продукти харчування: чому, коли та наскільки

Влітку в України заговорили про плани щодо підвищити ціни на алкогольні вироби — проєкт відповідної урядової постанови розробляло Міністерство економіки та торгівлі. Втім, дорожатиме не лише алкоголь, але й основні продукти харчування.

Як пише «РБК-Україна», заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук попередив про подорожчення восени — це, зокрема, пов`язують зі збільшенням попиту при обмеженому виробництві, витратами на паливо та зберігання.

Так, Денис Марчук прогнозує зростання цін на овочі, хоч запаси й є, а врожай був гарним. Проте витрати на зберігання можуть збільшитися.

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«Середня ціна на бензин та дизельне паливо зросла на 6−8 грн. Відповідно, це враховуватиметься при формуванні ціни на осінньо-зимовий період. Тому овочі можуть подорожчати в середньому на 5−10%», — пояснив він.

Також нестабільність енергосистеми може позначитися за зберігання молока та сировини. Зменьшення виробництва та зростання витрат птахофабрик впливатимуть й на ринкові ціни на яйця. виробництва та Молоко

Він також прогнозує, що ціни на м'ясо через необхідність його зберігання, можуть підвищитися на 5−10%.

Очікується різке збільшення цін на цукор. Втім, не лише в Україні, але й у світі. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін заявив, що новий урожай цукру коштуватиме дорожче на 2−3%. А за даними Держстату, за рік ціни на цукор зросли приблизно на третину, сягнувши позначки 34 грн за кілограм.

Раніше експерт ринку автомобільного палива Дмитро Леушкін пояснював, чому в Україні можуть підвищитися ціни на пальне.

Фото Pixabay

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