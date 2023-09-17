Працевлаштування — лише через військкомат: військовозобов’язаних чоловіків не братимуть на роботу під час війни

В Україні під час дії воєнного стану та проведення мобілізації військовозобов'язані можуть бути прийняті на роботу лише в тому разі, якщо вони перебувають на військовому обліку у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про таке нововведення повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

«Приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів здійснюється тільки у разі їх перебування на військовому облік у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у працівників віком від 18 до 60 років роботодавець повинен перевіряти військово-облікові документи, а саме — військовий квиток або тимчасове посвідчення у військовозобов’язаних, та посвідчення про приписку до призовних дільниць у призовників.

У ТЦК наголосили, що законодавчих норм щодо ведення військового обліку повинні дотримуватися керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств та закладів освіти незалежно від форм власності.

Крім цього, в Україні передбачена відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також це стосується ведення військового обліку.

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