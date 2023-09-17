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Суспільство та люди

Працевлаштування — лише через військкомат: військовозобов’язаних чоловіків не братимуть на роботу під час війни

16:05 17 вересня 2023
військові

В Україні під час дії воєнного стану та проведення мобілізації військовозобов'язані можуть бути прийняті на роботу лише в тому разі, якщо вони перебувають на військовому обліку у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про таке нововведення повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

«Приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів здійснюється тільки у разі їх перебування на військовому облік у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у працівників віком від 18 до 60 років роботодавець повинен перевіряти військово-облікові документи, а саме — військовий квиток або тимчасове посвідчення у військовозобов’язаних, та посвідчення про приписку до призовних дільниць у призовників.

У ТЦК наголосили, що законодавчих норм щодо ведення військового обліку повинні дотримуватися керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств та закладів освіти незалежно від форм власності.

Крім цього, в Україні передбачена відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також це стосується ведення військового обліку.

Раніше ми розповідали, де будуть проходити службу чоловіки, які мають проблеми зі здоров'ям.

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