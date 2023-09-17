Контрнаступ переходить у вирішальну фазу: аналітик зі США спрогнозував перебіг подій на фронті

Український контрнаступ, який триває з червня, переходить у вирішальну стадію, на якій бійці ЗСУ мають реальний шанс повністю прорвати російську оборону.

Про це заявив американський військовий аналітик Майкл Кофман в інтерв’ю Der Spiegel.

«Вважаю справедливим сказати, що контрнаступ вступає у вирішальну фазу. Важко оцінити, коли наступальна операція може кульмінувати або закінчитися — ці речі, як правило, не відбуваються лінійно — але очевидно, що ми наближаємося до останніх етапів цієї операції», — зазначив Кофман.

З його слів, схоже, що наразі свої стратегічні резерви розгорнула як Україна, так і росія. Тому, вважає Кофман, битва зведеться до відносного балансу виснаження, і виграє її той, хто краще розпоряджається своїми силами, зберігаючи бойовий склад і боєприпаси.

«Я думаю, що існує реалістична можливість прориву українських сил через російські лінії. Безумовно, за останні пару тижнів імпульс набрав обертів, і динаміка дещо змінилася. Військові дії, звичайно, можуть відбуватися нелінійно. Якщо російські військові виснажені, і вони не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити російські сили в ненадійне становище. Боюся, це не салонна гра, де можна грати і легко передбачити результати», — пояснив Кофман.

Зазначимо, на думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна повільно набирає позиції у своєму контрнаступі, попри важкі бої.

«Українці поступово завойовують позиції. Це важкі бої, але вони змогли прорвати оборону російських військ. І вони рухаються вперед», — зазначив він.

Висновки генсека Альянсу підтверджують події на полі бою. Зокрема, на Куп'янському напрямку наступальні дії росіян уповільнилися. Після поразки біля Новоєгорівки окупанти змушені зупинитися та перегрупуватися.

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