Добряче отримали по зубах: в ЗСУ пояснили, чому сповільнився наступ росіян на Куп’янському напрямку

Росіяни, які зосередили на Куп'янському напрямку свої найкращі сили з метою захоплення Куп'янська та в подальшому ведення наступу на Харків, вимушені зараз зупинитися та перегрупуватися.

Їхній наступ сповільнився. Про це в етері телемарафону заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ», — сказав він.

За словами речника, українські захисники готуються до різних сценаріїв, розвідка працює для виявлення планів противника.

Генерал Микола Маломуж раніше також заявив, що противник намагався здійснити новий контрудар на Куп'янському напрямку, де кремль зосередив близько 110 тисяч військових, найкращі підрозділи — ВДВ, першу танкову армію, Кантемирівську дивізію та низку нових спецпідрозділів.

За словами генерала, окупанти просувалися від кількох сотень метрів до кількох кілометрів. Але українці їх відкинули.

Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ.

За даними британської розвідки, на тлі успіху ЗСУ на півдні ворог може посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців. Зараз росіяни перекидають у Луганську області 25-у армію.

Нагадаємо, за інформацією Іллі Євлаша, зараз росія зосередила на Бахмутському напрямку 52 тисячі військових, а всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тисяч окупантів.

Противник зазнає значних втрат, зокрема, втрати противника на сході перевищують українські втрати у 7−8 разів.

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