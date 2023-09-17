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Події

Засипало зерном на елеваторі: в Чернігові загинули троє людей

17:59 17 вересня 2023
люди

У Чернігові на території одного з підприємств під час розвантаження зерна з елеватора сталася трагедія.

За інформацією ДСНС, відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна.
Під завалом опинилися троє працівників підприємства.

Рятувальники вивільнили їх з-під зерна. На жаль, медики констатували смерть.

«До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після того, як росія вийшла з зернової угоди російські військові майже щоночі атакують портову та промислову інфраструктуру на півдні України.

Сьогодні вночі ворог також запускав ракети та дрони по Одещині, є влучання в агропромислове підприємство.

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