Використовуйте кілька каштанів під час прання — і білизна буде як нова: лайфхак німецьких домогосподарок

Побутова техніка значно полегшує життя домогосподаркам. Втім, є лайфхаки, які роблять її використання більш легшими. Зокрема, вважається, що якщо кинути у пральну машинку в режмі «сушіння» кілька кубиків льоду, то не буде потреби прасувати речі — вони будуть лише трохи зім`ятими.

А видання pixelinform.com ділиться «хитрощами німецьких господинь», які при пранні кладуть у машинку звичайні каштани.

Зазначається, що каштан відносять до рослин, що містять речовини сапоніни — вони мають схожі з милом властивості. Таким чином каштани можуть видаляти жирні та брудні плями з одягу, з їхньою допомогою можна прати навіть делікатні речі без шкоди для тканини та фарби.

Для прання рекомендують взяти серцевини 4−5 свіжих каштанів, залити їх водою та настояти протягом кількох годин — на поверхні має з’явитися біла піна.

Настій проціджують та заливають у відсік пралки для рідких миючих засобів. Також можна додати 1 чайну ложку соди чи оцту.

Раніше фахівці пояснили, чому не варто насипати пральний порошок прямо у барабан пралки.

Фото Pixabay

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