37.46 / 38.15 40.32 / 41.17
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Використовуйте кілька каштанів під час прання — і білизна буде як нова: лайфхак німецьких домогосподарок

13:58 12 вересня 2023
Каштани

Побутова техніка значно полегшує життя домогосподаркам. Втім, є лайфхаки, які роблять її використання більш легшими. Зокрема, вважається, що якщо кинути у пральну машинку в режмі «сушіння» кілька кубиків льоду, то не буде потреби прасувати речі — вони будуть лише трохи зім`ятими.

А видання pixelinform.com ділиться «хитрощами німецьких господинь», які при пранні кладуть у машинку звичайні каштани.

Зазначається, що каштан відносять до рослин, що містять речовини сапоніни — вони мають схожі з милом властивості. Таким чином каштани можуть видаляти жирні та брудні плями з одягу, з їхньою допомогою можна прати навіть делікатні речі без шкоди для тканини та фарби.

Для прання рекомендують взяти серцевини 4−5 свіжих каштанів, залити їх водою та настояти протягом кількох годин — на поверхні має з’явитися біла піна.

Настій проціджують та заливають у відсік пралки для рідких миючих засобів. Також можна додати 1 чайну ложку соди чи оцту.

Раніше фахівці пояснили, чому не варто насипати пральний порошок прямо у барабан пралки.

Фото Pixabay

108

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ліза

Суперечкам покладено край: опубліковане фото, яке доводить, чиєю копією росте молодша донька Алли Пугачової

Щаслива жінка

Чекати залишилось недовго: кінець вересня принесе щастя та успіх чотирьом знакам зодіаку

чоловік

Водіїв пенсійного віку можуть почати позбавляти прав: що відомо

дівчина

Нове життя на порозі: кого зі знаків зодіаку чекають круті зміни у жовтні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту