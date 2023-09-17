Повінь у Лівії: підтверджено загибель понад 11 тисяч людей, ще 10 тисяч вважаються зниклими безвісти

В Лівії продовжує зростати кількість жертв катастрофічної повені. Як уже повідомляли «ФАКТИ», найбільше постраждало місто Дерна на сході країни. Воно розташоване на березі Середземного моря. Офіційно підтверджено загибель 11 тисяч 300 людей. Ще понад 10 тисяч вважаються зниклими безвісти.

Такі дані наводить Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) та лівійський Червоний Півмісяць.

ООН побоюється подальшого зростання кількості жертв. Активні рятувальні роботи продовжуються, і щодня надходять повідомлення про нові знайдені трупи.

До повені в Дерні мешкало приблизно 100 тисяч людей. Таким чином, загинули чи зникли безвісти близько 25% населення міста.

Причиною катастрофи став ураган «Деніел», який 10 вересня зруйнував дві річкові греблі.

Внаслідок повені багатьох жителів Дерни віднесло у море. Одна з лівійських рятувальних бригад повідомила, що приблизно за 20 км на схід від міста в морі знайшли близько 600 трупів.

Ситуація у Дерні залишається дуже важкою. У місті серйозні проблеми з питною водою. Люди змушені пити брудну воду, і це спричинило смерть не менше 55 дітей.

Друга серйозна проблема — протипіхотні міни. Води вимила їх із ґрунту у великій кількості, і тепер вони розкидані всюди.

Як повідомлялося, шторм «Деніел» завдав серйозних збитків також Греції, Болгарії та Туреччини. У всіх трьох країнах є жертви стихії та зниклі безвісти.

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