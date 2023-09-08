Є загиблі: шторм «Даніель» викликав масштабні повені у низці країн Європи

Греція, Туреччина, Болгарія перебувають під сильним ударом стихії з 5 вересня. Шторм «Даніель» викликав небувалу повінь у цих країнах. Число загиблих у Греції зросло до вечора 7 вересня до шести осіб. За останніми даними, ще шість осіб вважаються зниклими безвісти, врятовано сотні людей. В уряді Греції заявляють про безпрецедентний для історії країни природний феномен.

Мешканці низки районів у Кардиці на південному заході Фессалії були змушені рятуватися від води на дахах будинків. У деяких регіонах за 12 годин випало вдвічі більше опадів, ніж середньорічна норма для Афін. Частина головного проспекту в центрі столиці перетворилася на річку бруду, яка змітала людей із ніг. Було затоплено й інші вулиці.

У деяких регіонах Греції рясні опади перетворили вулиці на річки

Для евакуації людей застосовуються гусенична техніка та човни, проте через велику кількість уламків та силу потоків води човни не змогли дістатися до деяких районів.

Не менше трьох населених пунктів у центральній Греції залишаються відрізаними від зовнішнього світу. У четвер, 7 вересня, рятувальники змогли відновити пересування вертольотами — раніше цьому заважали часті розряди блискавок.

Поліція заборонила рух транспорту у трьох регіонах, зокрема на острові Скіатос. Жителям кількох регіонів країни наказано не виходити на вулицю та залишити підвали й перші поверхи будівель.

У Туреччині кількість жертв стихії сягла семи людей

Пара з Австрії, яка проводила медовий місяць у Греції, зникла безвісти після того, як зливи змили їхній будинок. За словами господаря, молодята сховалися в ньому від дощу, але будинок був змитий водою.

У Туреччині кількість жертв стихії сягла семи людей. Вода лилася вулицями Стамбула, змиваючи автомобілі. Місцева бібліотека перетворилася на небезпечну пастку.

Потужні потоки води змивали все на своєму шляху

Влада Болгарії теж повідомила про загиблих. Кілька людей забрало в море.

Наслідки стихії у Болгарії

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про лиха та руйнування в Іспанії внаслідок потужних злив. А від урагану «Ідалія», який обрушився на Флориду, постраждали десятки тисяч американців.

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