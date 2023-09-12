Повінь у Лівії могла забрати життя понад семи тисяч осіб, у Марокко кількість жертв землетрусу наблизилася до трьох тисяч

Шторм «Даніель», який завдав серйозної шкоди Греції, Болгарії та Туреччині, вдарив тепер по східній частині Лівії, що призвело до важкої гуманітарної катастрофи. Місто Дерна, яке протягом кількох років контролювалося джихадистами, а тепер перебуває в зоні впливу сил генерала Халіфи Хафтара, виявилося затопленим. Шторм зруйнував тут дві дамби, і це спричинило потужну повінь.

Згідно з оцінками помічників Хафтара, щонайменше 2000 жителів міста загинули і близько 5000 зникли безвісти.

Лівійський уряд, визнаний світовою спільнотою, підтверджує поки що загибель 1000 осіб. Разом з тим, міністр цивільної авіації та член комітету з надзвичайних ситуацій Лівії Хічем Шкіуат заявив агентству Reuters телефоном: «Я повернувся з Дерни. Це справжня катастрофа. Тіла лежать всюди — у морі, в долинах, біля будівель. Кількість тіл, виявлених у Дерні, становить понад 1000, але остаточні втрати будуть дійсно, дуже великими. Я не перебільшую, коли кажу, що 25% міста зникло. Багато, багато будівель завалилися».

Лівія оголосила Дерну зоною лиха і запросила міжнародну допомогу.

Журналіст Reuters дорогою до Дерни бачив перевернуті автомобілі на узбіччях доріг, повалені дерева і покинуті, затоплені будинки. У бік міста прямували колони з гуманітарною допомогою.

Свою готовність відправити екстрену гуманітарну допомогу до Лівії негайно висловили США, Німеччина, Італія, Єгипет, Катар.

Нагадаємо, це вже друга природна катастрофа в Північній Африці за три дні. Увечері 8 вересня в Марокко стався потужний землетрус. За останніми даними, кількість загиблих наближається вже до 3000 осіб.

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