З позначкою «Самогубство»: поліція порушила справу за фактом смерті ексочільника Херсонської області Лагути

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути — напередодні про те, що ексчиновника довели до самогубства, писав депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Як повідомляє «Суспільне», подію кваліфікують як «умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією — «самогубство».

За словами начальниці відділу комунікації поліції Києва Юлії Гірдвіліс, 3 вересня до Солом'янського управління столичної поліції звернулася дружина Лагути та повідомила, що її чоловік зник. А вже три дні потому тіло колишнього обласного керівника знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень.

«За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею „Умисне вбивство“ з додатковою кваліфікацією самогубство. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події», — зазначила Гірдвіліс.

Геннадій Лагута керував Херсонщиною з жовтня 2021 року по червень 2022. До цього, з грудня 2020 до жовтня 2021 року, він був заступник голови Херсонської обласної ради.

На початку березня 2022 року він повідомляв, що росіяни захопили будівлю обласної держадміністрації, але обласний штаб продовжував працювати.

Нагадаємо, що наразі мер Херсона Ігор Колихаєв знаходиться в полоні у росіян. Міжнародний комітет Червоного Хреста надав йому статус полоненого.

Фото з Вікіпедії

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