Ексфутболіст збірної України несподівано помер у 35 років

Колишні спортсмени йдуть із життя у досить молодому віці, не тільки гинучи героями на війні з країною-агресором, а й у цілком мирному суспільстві.

Колишній футболіст «Прикарпаття» з Івано-Франківська Микола Ревуцький раптово помер у 35 років. Про трагедію в сім'ї розповіла дружина спортсмена Ксенія. «Друзі, в нашій родині сьогодні сталося велике горе. Зупинилося серце нашого Колі. Я не знаю, як нам жити без нього, не знаю, що написати», — написала жінка на своїй сторінці у Facebook, додавши, що поховають її чоловіка у Львові.

Зазначимо, що Ревуцький був вихованцем івано-франківського футболу. У складі місцевого «Прикарпаття», виступаючи на позиції півзахисника, провів у першій та другій національних лігах понад 200 матчів у всіх турнірах. На зорі кар'єри, у 2005-му, залучався до юнацької збірної України U17, а у складі студентської національної команди двічі, у 2007-му та 2009-му, став чемпіоном Універсіад.

Рано завершивши професіональну кар'єру, з 2014 року Микола виступав на районних першостях. У нього залишилися дружина та маленька дочка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний український спортивний журналіст Валерій Мирський.

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