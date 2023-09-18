У мережі з'явилися кадри зі знищеним російським підводним човном «Ростов-на-Дону»

Проєкт Conflict Intellegence Team опублікував фото російського підводного човна «Ростов-на-Дону», який 13 вересня атакували в Севастопольській бухті, повідомляє Радіо Свобода.

Знімки з’явилися у щоденному зведенні про хід війни в Україні, яку веде засновник проєкту Руслан Левієв. Фото, за його словами, команда CIT отримала від одного зі своїх підписників.

Відомий журналіст Юрій Бутусов заявив, що, як видно з фото, човен отримав два прямих влучання крилатими ракетами Storm Shadow ЗС України.

«Пробитий корпус субмарини, виникла пожежа, отримані ушкодження практично унеможливлюють відновлення. Тут ремонтом не обійтись. Фактично крилаті ракети знищили підводний човен, так саме як був знищений сусід у доці — великий десантний корабель „Мінськ“. Відновлення фактично вимагає побудови цих кораблів знову. З початку війни ЗС України завдали російс кому флоту великих втрат — знищені ракетний крейсер „Москва“, великий десантні кораблі „Мінськ“, „Саратов“, підводний човен „Ростов-на-Дону“, рятувальне судно „Василь Бех“, значна кількість кораблів отримали пошкодження, було знищено також кілька бойових катерів», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у Севастополі в ніч проти 13 вересня пролунала низка гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. В результаті нічної атаки було пошкоджено 2 судна — підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

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