Удар по морському заводу Севастополя: міноборони ворога визнало пошкодження двох кораблів (відео вибухів)

У тимчасово окупованому Криму знов чули вибухи. Вночі в Севастополі було гучно й спекотно у бухті базування Чорноморського флоту рф.

Також чули вибухи на судоремонтному заводі. Внаслідок ударів було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників. Про це повідомило міноборони рф.

У відомстві країни-агресора стверджують, що цієї ночі було завдано «удару десятьма крилатими ракетами» по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, а також «трьома безекіпажними катерами по групі кораблів Чорноморського флоту на переході морем».

У цій атаці російське міноборони звинувачує Україну.

Також у заяві йдеться про нібито збиття 7 ракет засобами ППО, а також знищення всіх морських БПЛА патрульним кораблем окупантів «Василь Биків».

«В результаті попадання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті», — стверджують в міноборони ворога.

Місцеві пабліки пишуть, що в ніч на 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи — на місці зчинилася пожежа в районі Південної бухти — в районі морського заводу. Місцеві жителі в мережі писали про щонайменше сім таких вибухів.

Пишуть про влучання у сухий док у Південній бухті, як результат — знищено/пошкоджено великий десантний корабель проєкту 775. Це вже третя втрата цього типу корабля — перший було пошкоджено у Бердянську, а другий — катером-камікадзе.

Крім того, близько 3:50 жителі Севастополя заявили про повторні вибухи та стрілянину.

Місцеві паблики повідомляли про можливу атаку БПЛА. Також повідомлялося про сильну пожежу на Корабельній стороні Севастополя.

Нагадаємо, що Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про успішне випробування нової української ракети. Свої слова він проілюстрував словами пісні радянських часів «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…».

Але, можливо, це просто збіг обставин, адже поки що українська сторона не заявила про причетність до нічної атаки.

Як відомо, Крим вже давно перестав бути безпечною територією для росіян — у серпні була атакована авіабаза рф у Новофедорівці. Перед цим безпілотники атакували нафтобазу та аеродром у Криму.

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