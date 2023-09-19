Розкішний м'яч Циганкова та дебютний гольовий пас Довбика: відеоогляд матчу чемпіонату Іспанії

Найукраїнськіша команда елітного дивізіону чемпіонату Іспанії «Жирона», у складі якої раніше дебютним голом відзначився Артем Довбик, здобула четверту поспіль перемогу в сезоні. У рамках 5-го туру примери підопічні Мічела впевнено здолали у гостях «Гранаду» — 4:2 (Циганков, 22, Савіо, 31, Давид Лопес, 34, Ян Коуто, 89 — Узуні, 63, Бойє, 85).

Рахунок у поєдинку на стадіоні «Нуево Лас-Карменес» розкішним ударом у дальній верхній кут воріт в середині першого тайму відкрив Віктор Циганков. Минуло ще 12 хвилин, і «Жирона» вже вела — 3:0. Причому у випадку з третім взяттям воріт дебютною гольовою передачею у чемпіонаті Іспанії відзначився Довбик, який перебрався до «Жирони» з «Дніпра-1».

Щоправда, після перерви «Гранаді» вдалося скоротити відставання до мінімуму. Але незадовго до фінального свистка «Жирона» (Циганкова замінили на 68-й хвилині, а Довбика — на 71-й) змусила господарів поля викинути білий прапор — 4:2.

Зазначимо, що сенсаційна «Жирона» з 13 очками поступається у турнірній таблиці примери лише «Реалу» (15 пунктів) і ділить друге-третє місця з «Барселоною». У наступному турі Циганков, Довбик та компанія приймуть 23 вересня на своєму полі «Мальорку», яка посідає 15-ту позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Жирона» з історичним досягненням партнера Циганкова обіграла «Реал» з Луніним.

Фото ФК «Жирона»

177

Читайте нас у Facebook та Instagram