Довбик із передачі Циганкова забив у дебютному матчі в іспанській примері: відеоогляд матчу

Форвард збірної України Артем Довбик із першого ж матчу почав відпрацьовувати для іспанської «Жирони» вкладені в нього гроші.

Під час виїзного матчу 1-го туру примери проти «Реал Сосьєдада» підопічні Мічела мінімально поступалися в рахунку — 0:1. На 64-й хвилині наставник гостей випустив на поле українця (зазначимо, що зі стартових хвилин у складі каталонців грав ще один наш співвітчизник Віктор Циганков), і йому знадобилося лише вісім хвилин, щоб відкрити гольовий рахунок в Іспанії.

Цікаво, що спрацювала «українська зв'язка». Циганков, отримавши м'яча на правому фланзі, накрутив суперника, виконав навіс на дальній кут воротарського майданчика, а там Довбик головою замкнув фактично по порожніх воротах. Зрештою нічийний рахунок так і протримався до фінального свистка — 1:1.

Що ж, бачачи прогрес Циганкова, а тепер і результативність Довбика, не дивно, що, за чутками, «Жирона» цікавиться ще двома українцями — Олександром Піхальонком із «Дніпра-1» та київським динамівцем Володимиром Бражком. Така «українська колонія» в іспанській примері нам дуже подобається…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Реала» вразив висловлюванням про Андрія Луніна.

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