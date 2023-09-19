Де і коли дивитися у прямому ефірі «Зоря» — «Гент»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 21 вересня, луганська «Зоря», яка вилетіла з Ліги Європи, у польському Любліні проведе стартовий матч групового турніру Ліги конференцій проти бельгійського «Гента» (арбітр — Даніеле Кіффі з Італії).

Перед очним протистоянням підопічні виконувача обов'язків головного тренера Валерія Кривенцова, який змінив на чолі команди серба Ненада Лалатовича, та Хейна Ванхазебрука провели чергові матчі у своїх чемпіонатах. «Зоря» у гостьовій зустрічі чемпіонату України несподівано поступилася «Металісту 1925» — 1:2 (Герреро, 17 — Дмитренко, 6, Зубков, 28, з пенальті) та з 5 очками (плюс гра в запасі) посідає у турнірній таблиці лише 13-е місце.

В свою чергу, «Гент» у виїзному матчі чемпіонату Бельгії зіграв унічию з «Льовеном» — 1:1 (Брунес, 6 — Кандусс, 38) та з 14 очками (і з поєдинком у запасі) ділить перше місце з «Андерлехтом».

Якщо «Зоря» раніше перетиналася в єврокубках з представниками Бельгії лише раз, коли у сезоні-2014/2015 впевнено пройшла у кваліфікації Ліги Європи «Шарлеруа» (3:0 та 2:0), то «Гент» протистояв українським клубам чотири рази: «Динамо» у відборі Ліги чемпіонів у сезоні-2010/2011 (0:3 та 1:3) та у сезоні-2020/2021 (0:3 та 1:2), а також «Шахтарю» у групі Ліги Європи-2015/2016 (0:5 та 3:5) і «Олександрії» у тому ж турнірі в сезоні-2019/2020 (1:1 та 2:1).

У майбутньому протистоянні букмекери віддають явну перевагу «Генту», який уже пройшов у єврокубковому сезоні словацьку «Жиліну» (5:1 та 5:2), польську «Погонь» (5:0 та 1:2), а також кіпрський АПОЕЛ (2:0 та 2:1). Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Зорі», якій у Любліні через травму не допоможе основний центральний захисник Батагов, приймає з коефіцієнтом 7,00, на нічию — 4,50, на виграш бельгійців — 1,36.

У прямій трансляції на території України матч «Зоря» — «Гент» покаже (о 22:00) медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. Група В. 1-й тур

21 вересня (четвер)

«Зоря» — «Гент» 22:00 MEGOGO

Додамо, що у паралельній зустрічі у квартеті В зіграють «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) та «Брейдаблік» (Ісландія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Зорі» Назарій Русин перейшов у стан шестиразового чемпіона Англії за солідну суму.

Фото ФК «Зоря»

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