«Металіст 1925» уперше обіграв «Зорю» та наблизився до зони єврокубків: відеоогляд матчу УПЛ
У п'ятницю, 15 вересня, після паузи на матчі збірних поновився чемпіонат України з футболу.
Чемпіонат України. 7-й тур
«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Дмитренко, 6, Зубков, 28, з пенальті — Герреро, 17). Юніорські склади — 0:2.
Попередні три очні зустрічі команд завершилися перемогами «Зорі» з катастрофічною для харків'ян різницею м'ячів 1:12. Цього разу номінальним господарям удалося перервати неприємну для себе серію. Швидко відкривши рахунок, харків'яни незабаром пропустили у відповідь після дитячої помилки на своїй половині поля. Щоправда, ще в першому таймі підопічні Едмара знову вийшли вперед після того, як Антюх зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті після перегляду відеоповтору, і Зубков упевнено реалізував 11-метровий.
Після перерви луганчани володіли перевагою, але м'яч влетів у ворота їхньої команди — щоправда, гол не було зараховано через офсайд. У підсумку рахунок більше не змінювався, і «Металіст 1925» здобув перемогу, впритул наблизившись до зони єврокубків.
Становище команд:
1. «Шахтар» — 14 очок (6 матчів);
2. «Полісся» — 12 (6);
3. «Кривбас» — 11 (6);
4. «Рух» — 11 (5);
5. «Металіст 1925» — 10 (6);
6. «Ворскла» — 9 (5);
7. «Чорноморець» — 9 (6);
8. «Колос» — 8 (6);
9. «Олександрія» — 7 (6);
10. «Динамо» — 6 (3);
11. «Оболонь» — 5 (6);
12. «Зоря» — 5 (6);
13. «Дніпро-1» — 5 (4);
14. «Верес» — 4 (5);
15. ЛНЗ — 4 (6);
16. «Минай» — 2 (6).
Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Максим Задерака, Данило Безкоровайний (обидва — «Кривбас»).
У рамках 7-го туру чемпіонату України будуть зіграні наступні матчі: «Чорноморець» — «Полісся», «Шахтар» — «Оболонь», «Олександрія» — «Минай» (16 вересня); ЛНЗ — «Рух», «Дніпро-1» — «Колос», «Кривбас» — «Верес» (17 вересня); «Динамо» — «Ворскла» (18 вересня).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий ексфутболіст «Динамо» та збірної України Юрій Максимов очолив «Дніпро-1».
Фото ФК «Металіст 1925»11