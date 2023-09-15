«Металіст 1925» уперше обіграв «Зорю» та наблизився до зони єврокубків: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 15 вересня, після паузи на матчі збірних поновився чемпіонат України з футболу.

Чемпіонат України. 7-й тур

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Дмитренко, 6, Зубков, 28, з пенальті — Герреро, 17). Юніорські склади — 0:2.

Попередні три очні зустрічі команд завершилися перемогами «Зорі» з катастрофічною для харків'ян різницею м'ячів 1:12. Цього разу номінальним господарям удалося перервати неприємну для себе серію. Швидко відкривши рахунок, харків'яни незабаром пропустили у відповідь після дитячої помилки на своїй половині поля. Щоправда, ще в першому таймі підопічні Едмара знову вийшли вперед після того, як Антюх зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті після перегляду відеоповтору, і Зубков упевнено реалізував 11-метровий.

Після перерви луганчани володіли перевагою, але м'яч влетів у ворота їхньої команди — щоправда, гол не було зараховано через офсайд. У підсумку рахунок більше не змінювався, і «Металіст 1925» здобув перемогу, впритул наблизившись до зони єврокубків.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 14 очок (6 матчів);

2. «Полісся» — 12 (6);

3. «Кривбас» — 11 (6);

4. «Рух» — 11 (5);

5. «Металіст 1925» — 10 (6);

6. «Ворскла» — 9 (5);

7. «Чорноморець» — 9 (6);

8. «Колос» — 8 (6);

9. «Олександрія» — 7 (6);

10. «Динамо» — 6 (3);

11. «Оболонь» — 5 (6);

12. «Зоря» — 5 (6);

13. «Дніпро-1» — 5 (4);

14. «Верес» — 4 (5);

15. ЛНЗ — 4 (6);

16. «Минай» — 2 (6).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Максим Задерака, Данило Безкоровайний (обидва — «Кривбас»).

У рамках 7-го туру чемпіонату України будуть зіграні наступні матчі: «Чорноморець» — «Полісся», «Шахтар» — «Оболонь», «Олександрія» — «Минай» (16 вересня); ЛНЗ — «Рух», «Дніпро-1» — «Колос», «Кривбас» — «Верес» (17 вересня); «Динамо» — «Ворскла» (18 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий ексфутболіст «Динамо» та збірної України Юрій Максимов очолив «Дніпро-1».

Фото ФК «Металіст 1925»

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