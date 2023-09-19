Ворог вночі атакував Дніпропетровщину та Львівщину: є постраждалі та загоряння

Цієї ночі росіяни знов атакували Україну. Ворог запустив дрони-камікадзе зі сторони Чорного моря. Сили оборони знищили 27 «шахедів».

Під удар попали Нікополь та Марганецька громада на Дніпропетровщині.

Постраждав 71-річний чоловік, він у лікарні. Пошкоджені 6 будинків, господарська споруда, гараж, газогін і лінії електропередач, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Вибухи також лунали в Кривому Розі. Через влучання зайнялася пожежа у багатоповерхівці. Вибухова хвиля пошкодила фасади трьох будинків.

За інформацією Командування повітряних Сил, по місту ворог запустив балістичну ракету «Іскандер-М».

Вже вранці над областю захисники збили ворожий БпЛА.

Крим того, російські окупанти цієї ночі також атакували Львів. Внаслідок удару дронами на промисловому складі у місті виникла пожежа, двоє людей травмовані. Одна людина у важкому стан, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що за уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей — жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. У нього відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу.

Крім того, ж вночі моніторингові Telegram-канали писали про вибухи на Хмельниччині, в Одесі, Краматорську, Слов'янську та Херсоні.

Вчора ввечері ворог обстріляв середмістя Харкова. Перед цим росіяни запустили по Харкову ракети С-300, постраждав Холодногірський район.

В Командуванні Повітряних Сил повідомили, що 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф).

«В результаті бойової роботи 27 „шахедів“ знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня», — йдеться у повідомленні.

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