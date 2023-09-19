Переселенців виселяють зі студентського гуртожитку: юристи пояснили, що робити

У звʼязку з закінченням карантину та поверненням навчальних закладів до очної форми навчання гостро постало питання виселення з гуртожитків внутрішньо переміщених осіб для подальшого поселення студентів. Що робити, якщо ВПО виселяють з гуртожитків навчальних закладів, розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО». Нагадаємо, раніше юристи пояснювали, чи можуть родичі переселенців претендувати на компенсацію за їхнє розміщення у себе.

«ВПО мають право, в тому числі, на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

Ще минулого року Мінреінтеграції висловило офіційну позицію про те, що виселення внутрішньо переміщених осіб з гуртожитків навчальних закладів без надання альтернативного місця проживання є неприпустимим. Це означає, що виселити ВПО з гуртожитку навчального закладу можна лише запропонувавши їм інше, придатне для проживання, житло. Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб формується органами місцевого самоврядування".

Для того, щоб скористатися можливістю тимчасового безоплатного житла, внутрішньо переміщена особа повинна подати заяву про взяття на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, до уповноважених органів (відповідної сільської, селищної, міської ради або її уповноважених органів), за місцем реєстрації її як ВПО.

«До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України;

копія довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копія РНОКПП (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Має бути додана копія довіреності та документів, що посвідчують особу представника — у разі подання заяви уповноваженим представником ВПО".

Першочерговим правом на забезпечення таким житлом наділені:

багатодітні сім’ї;

сім’ї з дітьми;

вагітні жінки;

особи, які втратили працездатність;

особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії рф.

Якщо вас виселяють і нічого не пропонують натомість, у такому випадку варто звернутись на «гарячу» лінію Мінреінтеграції 15 48 чи на «гарячу» лінію Уповноваженого Верховної ради з прав людини 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Раніше «ФАКТИ» публікували інструкцію, як переселенцям отримати житло.

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