Як переселенцям отримати житло: опубліковано важливу інструкцію

Переселенці, які втратили власні дома чи квартири, можуть розраховувати на отримання тимчасового житла від держави.

Адвокат юридичної фірми «Міллер» Юрій Мельник розповів «УП.Життя», що для цього потрібно зробити.

Так, насамперед потрібно стати на облік, звернувшись до місцевого центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту населення, а якщо вони не працюють — до військово-цивільної адміністрації.

Для постановки на облік потрібно подати заяву із підписами повнолітніх членів сім’ї та надати:

паспорт громадянина України;

довідки внутрішньо переміщених осіб;

документи, що підтверджують родинні відносини заявника та членів його сім’ї (свідоцтв про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інші документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні тимчасового житла.

«Головна умова для взяття на облік — відсутність житла на підконтрольній Україні території. Факт знищення або пошкодження житла, в результаті чого його неможливо використовувати, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї», — зазначив адвокат та додав що першочергове право на забезпечення житловим приміщенням мають:

сім’ї з трьома і більше дітьми,

сім’ї з двома дітьми,

сім’ї з однією дитиною,

сім’ї, у складі яких є вагітні жінки,

сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність,

сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку.

Якщо у ВПО в родині є загиблі, особи з інвалідністю, непрацездатні особи та інші малозахищені категорії населення, то це підвищує їхні можливості отримати тимчасове житло раніше, ніж інші претенденти.

Рішення про взяття на такий облік ухвалюється протягом наступного після подачі заяви дня, а ось отримання самого житла залежить від його наявності.

Такий фонд житла формують сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органи шляхом:

викупу (придбання) житла;

будівництва нового житла;

реконструкції наявних будинків і гуртожитків;

передачі житла в комунальну або державну власність;

капітального ремонту об'єктів житлового фонду, зокрема — соціального призначення;

переобладнання нежитлових приміщень у житлові.

«Підставами для вселення є ордер, який видається за результатом позитивного розгляду заявки та у разі наявності житла. Також отримувач житла укладає договір користування житлом, в якому погоджується сплачувати вартість житлово-комунальних послуг», — підкреслив адвокат та додав, що виселити з тимчасового житла можуть, проте примусове виселення можливе лише за рішенням суду.

Також достроково розірвати договір можуть через:

отримання у користування або придбання іншого житла;

скасування дії довідки внутрішньо-переміщеної особи;

подання недостовірних відомостей;

порушення правил користування житлом чи умов договору користування.

Нагадаємо, що держава виплачує компенсації власникам житла, які безкоштовно розселили в своїх домівках переселенців.

Фото Pixabay



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