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Гроші

Чи можуть родичі переселенців претендувати на компенсацію за їхнє розміщення у себе: роз'яснюють юристи

16:58 10 березня 2023
Гривні

Власники квартир, які надали безоплатне житло внутрішнім переселенцям, мають право на отримання державної компенсації.

Як пише Соціальна інформаційна платформа, до 31 березня 2023 року ця сума становить 30 грн за день — 900 гривень за місяць. Втім, не всі власники нерухомості можуть розраховувати на компенсаційні виплати. Йдеться про родичів людини зі статусом ВПО, яким компенсацію не виплачують.

У той же час переселенці, яки знайшли прихисток у родичів, мають право на отримання допомоги на проживання: по 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на особу з інвалідністю.

Раніше адвокат дав поради переселенцям щодо отримання від держави тимчасового житла.

Фото Pixabay

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