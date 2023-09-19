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Зброї та боєприпасів на 400 мільйонів євро: Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні

14:15 19 вересня 2023
Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Німеччина надасть Україні більше зброї та боєприпасів. Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги на суму 400 мільйонів євро напередодні конференції в Рамштайні. Однак крилаті ракети Taurus, яких прагне Україна, не включені до нього, повідомив міністр в інтерв'ю газеті Bild.

Пісторіус був змушений скасувати свою участь у зустрічі на американській авіабазі Рамштайн у федеральній землі Рейнланд-Пфальц через коронавірусну інфекцію.

«Ми постачаємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні, — сказав міністр в інтерв'ю газеті Bild. — Тому що боєприпаси — це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни».

Крім того, за його словами, Німеччина допоможе із захищеними транспортними засобами та системами розмінування.

«Але ми також не забуваємо про наближення зими, — додав міністр. — Ми надішлемо не лише одяг, але й електро- та теплогенератори».

За його словами, загальний обсяг допомоги становитиме 400 мільйонів євро.

Додамо, що через дії росії Естонія та Латвія купують німецьку систему ППО Iris-T.

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