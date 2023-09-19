Зброї та боєприпасів на 400 мільйонів євро: Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні

Німеччина надасть Україні більше зброї та боєприпасів. Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги на суму 400 мільйонів євро напередодні конференції в Рамштайні. Однак крилаті ракети Taurus, яких прагне Україна, не включені до нього, повідомив міністр в інтерв'ю газеті Bild.

Пісторіус був змушений скасувати свою участь у зустрічі на американській авіабазі Рамштайн у федеральній землі Рейнланд-Пфальц через коронавірусну інфекцію.

«Ми постачаємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні, — сказав міністр в інтерв'ю газеті Bild. — Тому що боєприпаси — це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни».

Крім того, за його словами, Німеччина допоможе із захищеними транспортними засобами та системами розмінування.

«Але ми також не забуваємо про наближення зими, — додав міністр. — Ми надішлемо не лише одяг, але й електро- та теплогенератори».

За його словами, загальний обсяг допомоги становитиме 400 мільйонів євро.

Додамо, що через дії росії Естонія та Латвія купують німецьку систему ППО Iris-T.

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