Питання передачі Україні ракет Taurus вирішено: міністр оборони ФРН назвав час

У Мюнстері, Німеччина, відкрилася Вестфальська мирна конференція. Вона проводиться вперше. Участь у ній бере міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, який неодноразово говорив про необхідність прискорити постачання Україні озброєння. У своєму виступі голова Бундесверу зробив важливу заяву.

За його словами, питання про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus буде вирішено протягом одного-двох тижнів. Пісторіус підкреслив, що не йдеться про коливання уряду Олафа Шольца.

«Німеччина має виявити обачність, хай навіть це і важко зрозуміти нашим українським друзям. Ми маємо перед кожним новим кроком прораховувати можливі наслідки. Ракети Taurus мають більшу дальність, ніж усі поставлені Україні досі озброєння. Це високотехнологічний промисловий продукт, ми говоримо не про програмування кавової машини. Німеччина має близько 500 таких ракет, при цьому половина з них не модернізована, а інша половина потребує програмного апдейту», — пояснив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини також наголосив, що мир в Україні можливий лише за наявності міжнародних гарантій безпеки.

«Значним аспектом цих гарантій є наша обіцянка надавати підтримку Україні у справі модернізації та реформування її збройних сил», — сказав Пісторіус.

Він високо оцінив важливість створення Ради Україна-НАТО.

«Рада сприяє ухваленню спільних рішень на політичному рівні. Чим інтенсивніша наша співпраця, тим швидше буде шлях України до НАТО», — додав Борис Пісторіус.

Нагадаємо, днями уряд Німеччини уклав новий великий контракт на постачання Україні БМП Marder.

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